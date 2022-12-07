Doğalgaz Yardımı ile Fatura Ödeme Ekranı - E-Devlet Doğalgaz Yardım Parası İle Fatura Nasıl Ödenir?

Doğalgaz yardımı ile fatura ödeme nasıl yapılır diye merak ediyorsanız öncelikle e-devlet mekanizmasını inceleyebilirsiniz. Günümüzün gelişen teknoloji koşullarında bu işlem çok kolay bir şekilde yapılabilir. Doğalgaz yardımı ile fatura nasıl ödenir konusunu araştırarak ödemenin pratik adımlarla gerçekleştirildiğini görebilirsiniz. Doğalgaz yardımı nasıl kullanılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Doğalgaz Yardımı İle Fatura Ödeme Nasıl Yapılır?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonunda tüm Avrupa ülkelerinde ciddi bir doğalgaz krizi patlak vermiştir. Kış mevsiminin yaklaşması ile vatandaşların kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri de doğalgaz faturalarının nasıl ödeneceğidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında 5 Eylül 2022 tarihinden itibaren doğalgaz tüketim desteği kapsamında vatandaşlara yardım yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu destek başvuruları ve desteğin yansıtılması için e-devlet sisteminden istifade edilir. Desteğin alınabilmesi için kişinin mesken kapsamında doğalgaz abonesi olması gerekir. Kimlerin destekten yararlanacağı, ilgili bakanlık tarafından tespit edilir.

Doğalgaz Yardımı İle Fatura Nasıl Ödenir?

Doğalgaz yardımının yapılmasında ısıl harita baz alınarak ilgili kişilere iki dönem halinde 450-1150 Tl arasında maddi destek sağlanır. Yardım alması onaylanan vatandaşlar e-devletteki onay yazısını e-devletten görebilirler. Başvurusu onaylanan kişiler PTT şubelerinden ya da e-devlet aracılığı ile fatura ödemelerini yapabilirler.

PTT ya da e-devlet üzerinden doğalgaz fatura ödemesi yapan vatandaşlar direkt olarak indirim tutarını ödeme makbuzunda görebilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili desteğin önümüzdeki dönemde %5 oranında artırılacağı bildirilmiştir. Söz konusu proje kapsamında maddi durumu kötü olan kişilerin doğalgaz fatura ödemeleri konusunda bir nebze destek olmak amaçlanır. Önümüzdeki süreçte de desteğin devam edeceği düşünülmektedir. Siz de bu destekten yararlanmak istiyorsanız e-devlet üzerinden gerekli adımları izleyebilirsiniz.