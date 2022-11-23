Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz yardımı sorgulama ekranı

Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak, ödeme tarihleri hakkında araştırma konusu haline geldi. Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e devlet üzerinden açıkken, devlet desteğine dair başvuru şartları ve tarihleri de belli oldu. Peki, doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." dedi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Doğalgaz desteği başvuru işlemleri 5 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başladı. Doğal gaz yardımlarından yararlanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olmak şartıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Doğal gaz yardımlarından alt yapı bulunan ve doğal gaz aboneliği bulunan tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
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DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;
• Türk vatandaşı olması,
• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,