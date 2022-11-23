Haberler Yaşam Haberleri Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz yardımı sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:44

Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz yardımı sorgulama ekranı

Doğalgaz yardımı sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar, doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Doğalgaz desteği başvuru şartları ve tarihi belliyken, e devlet üzerinden başvuru ekranı devam ediyor. Vatandaşlar da 2022 doğalgaz desteği ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Doğalgaz yardımı ödemeleri hakkında detaylar da gelmeye başladı. Peki, doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı? Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz yardımı sorgulama ekranı

Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak, ödeme tarihleri hakkında araştırma konusu haline geldi. Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e devlet üzerinden açıkken, devlet desteğine dair başvuru şartları ve tarihleri de belli oldu. Peki, doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...


DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:


"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." dedi.


DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Doğalgaz desteği başvuru işlemleri 5 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başladı. Doğal gaz yardımlarından yararlanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olmak şartıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.


DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğal gaz yardımlarından alt yapı bulunan ve doğal gaz aboneliği bulunan tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,


• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

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Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz yardımı sorgulama ekranı
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