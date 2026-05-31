Doğaseverlerin bayram rotası Uzungöl oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akını yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce turist, Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de bayram tatilini geçirdi.Bayram süresince bölgedeki otel ve konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde yüz'e ulaştı. Doğal güzellikleri, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Uzungöl, tatilcilerden tam not aldı.

BURASI CENNET

Erzurum'dan dört kız kardeşiyle birlikte Uzungöl'e gelen Fatmanur Çalçacı, ilk kez Karadeniz turuna katıldığını belirterek, "Doğası, havası ve yeşilin tüm tonlarıyla karşılaştık. Adeta cennete gelmişiz. Herkese tavsiye ederiz" dedi. Çorum'dan ailesiyle birlikte gelen Kamil Öztürk ise, "İnternette gördüğümüz Uzungöl'ün gerçeğini görünce hayran kaldık. Yeşilin her tonu burada. Oksijeni bol, yaşaması güzel bir yer" ifadelerini kullandı. İlk kez Uzungöl'ü ziyaret eden Sude Işık da bölgenin doğa harikası olduğunu belirterek, "Buraya ilk kez geldim. Bundan sonra da gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.