Doğdukları hastaneye doktor olarak atandılar

Bursa'da 5 tıp fakültesi mezunu, doğdukları hastaneye yıllar sonra doktor olarak atanarak acil serviste ilk nöbetlerini tuttu. "İnegöl adına çok büyük bir şans" diyen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "İnegöl Devlet Hastanesi'nde son atama kuralarında çok güzel bir tesadüf gerçekleşti ve İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğan 5 çocuğumuz tıp fakültelerinde eğitimini bitirdikten sonra birinci tercih olarak hastanemize geldiler" dedi. Doktor Sude Tekin, "8 Kasım 2000 tarihinde İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğdum.Geçen ay yapılan zorunlu hizmet kurasında ilk tercihim İnegöl Devlet Hastanesi'ydi ve çok şanslıyım ki geldi" dedi. Doktor Gökçe Eda Vargün ise, "İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğdum. Mecburi hizmet kategorisinde İnegöl Devlet Hastanesi'ni tercih ettim. Şu anda acil serviste doktor olarak başladım. Burada annem 28 yıl hemşire, babam ise sağlık memuru olarak görev yaptı. Onların iş arkadaşlarını örnek alarak burayı tercih ettim" ifadelerini kullandı. Doktor Seren Kahraman da, "Ben İnegöl Devlet Hastanesi'nde 30 Temmuz 2000 tarihinde doğdum. Çocukken tedavi gördüğüm koridorlarda şimdi doktorluk yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki ilk tercihimi buraya yazmışım" dedi.