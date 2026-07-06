Doğu Akdeniz savunma sanayiinde güç birliği! ’Yüksek teknoloji odaklı kalkınmanın lokomotifidir’

Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) öncülüğünde "Adana-Mersin-Osmaniye Buluşma Toplantısı" gerçekleştirildi. DASSAD öncülüğünde düzenlenen bölgesel buluşmada savunma sanayinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayii Başkanlığının bölgesel kalkınmayı önceleyen yaklaşımı doğrultusunda Doğu Akdeniz'in önemli bir üretim merkezi haline gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Kayacı, "Artık savunma sanayi yalnızca Ankara ve İstanbul'dan ibaret değil. Savunma Sanayii Başkanlığı, üretimin Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılmasını hedefliyor. Biz de Doğu Akdeniz'de güçlü bir kümelenme oluşturarak bu hedefin önemli bir parçası haline gelmek istiyoruz. Bölgemizde yer alan firmaların savunma sanayi ekosistemine daha etkin şekilde dahil olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.