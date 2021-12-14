Doğu Anadolu Bölgesi İlleri, Haritası, Özellikleri, Gezilecek Yerler: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yer Alan İller Nelerdir?

Türkiye'nin birbirinden güzel illerinin bulunduğu bölgelerden birisi de kesinlikle Doğu Anadolu Bölgesidir. Bu bölge her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti misafir eder. Şehirlerde bulunan tarihi yerler turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu bölgeye gezmeye gidecek kişiler de bölge hakkında bazı araştırmalar yaparlar. Peki Doğu Anadolu Bölgesinin bitki örtüsü nedir? Doğu Anadolu Bölgesi Şehirleri nerelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Doğu Anadolu Bölgesi İlleri

Doğu Anadolu Bölgesi ismini duyurmuş bir bölgedir. Bu bölgede insanların ilgisini çeken pek çok unsur vardır. Özellikle tarihi yerleri ile dikkat çeken bir bölgedir. Doğu Anadolu Bölgesi 14 şehri içinde barındıran oldukça büyük bir bölgedir. Aynı zamanda bu bölgede 125 adet ilçe de vardır. Oldukça ilgi çekici bir bölge olduğu için turistleri de kendisine çekmektedir. Doğu Anadolu Bölgesini gezmek isteyen kişiler öncelikle burada bulunan şehirleri araştırmalılardır. Çünkü Doğu Anadolu Bölgesindeki şehirlerde gezilmesi gereken çok önemli yerler bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi şehirleri ise şunlardır:

Ağrı

Ardahan

Bingöl

Bitlis

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Hakkari

Iğdır

Kars

Malatya

Muş

Tunceli

Van

Doğu Anadolu Bölgesi Haritası

Doğu Anadolu Bölgesi insanlar tarafından sevilen bir bölgedir. Bu bölgedeki şehirler insanların oldukça merakını çeken yerlerdir. Doğu Anadolu Bölgesinde 14 şehir vardır. Bu yüzden buraya gitmeden önce şehirler ve gezilecek yerler öğrenilmelidir. Hatta Doğu Anadolu Bölgesini gezmeye giden kişiler yanlarında Doğu Anadolu Bölgesi haritası taşımalılardır. Aksi takdirde gezmek istedikleri yerleri bulamayabilir ya da unutabilirler ve bu da insanları mutsuz eder.

Doğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

Doğu Anadolu Bölgesi bitki örtüsü son zamanlarda internet üzerinde sık sık araştırılmaya başlanmıştır. Özellikle bu bölgeye gezmeye gidecek kişiler tarafından bitki örtüsü çok merak edilir. Doğu Anadolu Bölgesi Bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Bozkır bitki örtüsüne sahip yerlerde daha çok otluk alanlar görülür. Buralarda kışlar soğuk ve karlı geçerken; yazlar sıcak ve kurak geçer. Doğal bitki toplulukları alçaklarda bozkır, daha yüksek alanlarda kuru orman, en yüksek yerlerde alpin çayırlar görülür.

Doğu Anadolu Bölgesi İklimi

Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizin oldukça sevilen bölgelerinden birisidir. Bu bölge üzerinde pek çok şehir bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi genellikle kışlarıyla bilinen şehirleri barındırmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin pek çok turisti de mevcuttur. Bu bölgeye gezmeye gidecek kişiler daha öncesinde hava şartlarına uymak için Doğu Anadolu Bölgesi iklimini araştırılar. Doğu Anadolu Bölgesinde karasal iklim hakimdir. Karasal iklimin hakim olduğu yerlerin bitki örtüsü de bozkırdır. Bu bölgeler kışlarının soğuk geçmesi ile meşhurdurlar. Doğu Anadolu Bölgesinde yazlar kısa ve serin, kışlar soğuk ve uzundur. Kışın yağışlar kar şeklindedir ve çokça don olayı görülmektedir. Alçak alanlarda yazlar biraz sıcaktır. Ocak ayı ortalama sıcaklığı -4,2 °C; Temmuz ortalaması 24,2 °C'dir. Yıllık yağış ortalaması 579 mm; yıllık ortalama sıcaklık 10,2 °C'dir. Yağışın çoğu kış ve ilkbaharda düşer, yaz yağış oranı %9,5'tir. Ortalama yıllık bağıl nem %60,2'dir.

Doğu Anadolu Bölgesi Gezilecek Yerleri

Doğu Anadolu Bölgesinde gezilip görülmesi gereken pek çok yer vardır. 14 ile sahip bu bölgede gezilecek olan yerler güzellikleri ile dilden dile dolaşırlar. Özellikle yerli turistler tarafından daha fazla gidilen bir bölgedir. Ancak elbette yabancı turistleri de ağırlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde gezilecek yerlerden bazıları şunlardır: