Haberler Yaşam Haberleri Doğu Anadolu’da barajlar doldu
Giriş Tarihi: 2.05.2026

Doğu Anadolu’da barajlar doldu

Doğu Anadolu’da barajlar doldu
Doğu Anadolu Bölgesi bu sene son 20 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Bahar yağışlarının da yine önceki dönemlere göre yüksek seyretmesi Elazığ'daki baraj ve gölleri doldurdu. Cip, Bazlama, Kepektaş, Kalecik ve Kanatlı barajlarında doluluk yüzde 100 seviyesine ulaştı. Bölgenin son 20 yıldaki en yoğun kar yağışını aldığını ve akabinde ilkbahar yağmurlarının önceki dönemlere göre yüksek seyrettiğini dile getiren Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Barajlarımızın tamamında neredeyse maksimuma yaklaşan doluluk oranlarına erişmiş durumdayız. Yine aynı zamanda yıllardır akmayan kuru çeşmeler tekrar akmaya başladı" dedi.
#DOĞU ANADOLU #ELAZIĞ

Doğu Anadolu’da barajlar doldu
