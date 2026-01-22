Doğu Anadolu’da Sibirya soğuğu

Erzurum'un Tekman ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 27.6 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji don ve buzlanma uyarısında bulundu. Kar ve tipi nedeniyle Iğdır-Doğubayazıt karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

❱ Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de kar kalınlığı bir metreyi aştı, göl tamamen dondu. 23-25 Ocak tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Uzungöl Kış Festivali öncesi bölgede yoğun bir hazırlık yürütülüyor. Uzungöl Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz bölgede son yılların en etkili yağışının görüldüğünü ifade ederek "Son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor diyebiliriz. Kar kalınlığı 1 metreyi aştı" diye konuştu.

SERALARDA NÖBET

❱ Antalya'da etkisini artıran soğuk hava nedeniyle üreticiler, ürünlerini dondan korumak için seralarda gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor.

HASTANEYE ULAŞTIRILDILAR

VAN'IN Bahçesaray ilçesinde KOAH hastası Zibar Kelek (65) için yakınları yetkililerden yardım istedi. İhbarla bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun açılmasının ardından Kelek, ilçe hastanesine ulaştırılıp tedaviye alındı. Arvas Mahallesi Sakız mezrasında rahatsızlanan Enes (10) ve Eylül Kızıl (5) kardeşler için de ekipler seferber oldu. İki kardeş hastaneye ulaştırıldı.