Doğu Ekspresi ilham oldu, denizlere gezi rotası çizildi: 3 deniz, 7 şehir, tek rota

Turistik Doğu Ekspresi'nin demiryollarında yakaladığı romantizm havasını denize taşımak için 3 deniz ve 7 şehri kapsayan bir gezi rotası çizildi. 100 yıl önce caz, piyano, orkestra eşliğinde feribotların tarihi rotasının canlandırılması için İzmir Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı çalışma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu. Çalışmada 1920'li yıllarda İstanbul- Hopa-İstanbul-İzmir'e seferler düzenlendiğine dikkat çekildi. Projenin kabul görmesi ile İzmir'den başlayarak Çanakkale, İstanbul, Amasra, Sinop, Samsun ve Trabzon rotasında gemi seferleri düzenlenecek. Gemide; havuz, güneşlenme bölümü, jakuzi ile alışveriş alanına da yer verilecek.Gemide, restoran, eğlence alanlarının yanı sıra nostaljik atmosfer oluşturmak için geçmiş dönem feribotlarına atıfta bulunan tiyatro-gazino sahnesi, cep sineması ile gece gökyüzü gözlemi için açık alan yapılması da planlanıyor.Ege, Marmara ve Karadeniz'i kapsayan 9 günlük gezi rotası şöyle:Konak Meydanı, Kemeraltı Çarşısı, Efes Antik Kenti, Şirince köyü, Pergamon Antik KentiTruva Antik Kenti, Çanakkale Şehitlikleri ve Aynalı ÇarşıSultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kapalıçarşı, boğaz turu, İstiklal Caddesi, Yerebatan Sarnıcı ve Dolmabahçe Sarayı.Amasra Kalesi ve müzesi, Çekiciler Çarşısı, Küçük Liman, Kuşkayası Yol Anıtı ve Gürcüoluk Mağarası.Sinop Kalesi ve cezaevi, Hamsilos Koyu ve İnceburun.Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı, Atatürk heykeli, Amisos Tepesi.Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Uzungöl ve Ayasofya Müzesi.