Haberler Yaşam Haberleri Doğu Karadeniz’de çığ alarmı: Kar erimesi ve çığ riski artıyor
Giriş Tarihi: 14.03.2026 15:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle yoğun kar örtüsünün bulunduğu alanlarda kar erimesiyle birlikte riskin arttığı belirtildi. Yüksek rakımlı bölgelerde kar örtüsünün yer yer kalınlığını koruduğu ve hava sıcaklıklarındaki değişim nedeniyle çığ oluşma ihtimalinin arttığı vurgulandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, bu bölgelerde özellikle dağlık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların ve özellikle dağ yollarını kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi. Olası çığ riskine karşı resmi kurumların uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiği belirtilirken, riskli alanlarda zorunlu olmadıkça bulunulmaması tavsiye edildi.

