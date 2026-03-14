Doğu Karadeniz’de çığ alarmı: Kar erimesi ve çığ riski artıyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, bu bölgelerde özellikle dağlık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların ve özellikle dağ yollarını kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi. Olası çığ riskine karşı resmi kurumların uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiği belirtilirken, riskli alanlarda zorunlu olmadıkça bulunulmaması tavsiye edildi.