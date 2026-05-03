Doğu Karadeniz’e çifte tehlike: Sağanak ve çığ

Giriş Tarihi: 3.05.2026 11:14

Trabzon’da çok bulutlu hava yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji, önümüzdeki günler için yağış uyarısı yaparken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesine dikkat çekti.

Özgür ÖZDEMİR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kentte çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, sağanak yağışların önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 9 derece ölçüldü.

YAĞIŞLAR HAFTA BOYU SÜRECEK

Hafta başından itibaren yağışlı havanın etkisini artırarak devam edeceği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri aralıklarla yağmur görüleceği bildirildi Kent genelinde sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarının 9 ila 12 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 82 ile 93 arasında değişmesi öngörülürken, rüzgarın kuzey yönünden hafif esmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji'nin yayımladığı uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar erimesine bağlı olarak sel, su baskını ve heyelan riskinin de arttığına dikkat çekildi. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

