Doğu Karadeniz’e sel uyarısı

SABAH'ın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (mgm) edindiği bilgilere göre bu hafta özellikle yurdun Güney ve Batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacak. Dört gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise yağış olmayacak. İstanbul parçalı az bulutlu geceleri 21-23 derecelerde, gündüzleri ise 32-34 derecelerde olacak. Ankara parçalı az bulutlu, geceleri 15-17 derecelerde, gündüzleri 32-36 derecelere kadar çıkacak. İzmir geceleri 23-24 derecelerde ve gündüzleri ise 34-36 derecelerde ve açık az bulutlu olacak. Çarşamba ve perşembe günleri de üç büyük kentte durum aynı seyredecek. Bugün Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyind kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yarın Kuzey Doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı görülecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da bu yağışlara kuvvetli rüzgar da eşlik edecek. MGM, bu bölgelerde ani sel, su baskını, yerel dolu, heyelana dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuyor. Çarşamba günü Erzurum Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.