Doğu ve Güney doğu beyaz örtüyle kaplandı

Yoğun kar yağışıyla birlikte Diyarbakır adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde birçok araç kar altında kalırken, bazı cadde ve sokaklarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Güvenlik ve belediye ekipleri olumsuzlukların önüne geçmek için sahada çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, olası kazaların önüne geçmek amacıyla vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Diyarbakır Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 23 Ocak Cuma günü özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Şırnak'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi. Kentte gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Yoğun yağış sonrası merkeze bağlı 5, Beytüşşebap ilçesinde 21, Uludere ilçesinde ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bildirildi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri ise kent merkezinde buzlanma riskine karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak sürücü ve yayaların güvenliği için önlem aldı. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Pistte kar temizleme çalışmaları sürerken, bugün yapılması planlanan Ankara-Şırnak, Şırnak-Ankara, Sabiha Gökçen-Şırnak, Şırnak-Sabiha Gökçen, İstanbul-Şırnak ve Şırnak-İstanbul seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Elazığ'da dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca şiddetini artırarak devam eden yoğun kar yağışı, şehir hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteorolojik tahminlere göre yağışın yarın akşam saatlerine kadar süreceği öngörülürken, Elazığ Valiliği, alınan acil tedbirleri basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

EĞİTİM VE BAKIM KURUMLARI BİR GÜN TATİL EDİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 23 Ocak 2026 Cuma günü için merkez ilçede kritik bir dizi karar alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'ne bağlı veya denetimindeki tüm kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitime bir gün ara verildi.

ESNEK ÇALIŞMA VE İDARİ İZİN KARARLARI

Kamu personeli için de önemli düzenlemeler getirildi. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Ayrıca, anne ve babası çalışan ve anaokulu/kreşe devam eden çocuğu bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birine de aynı tarih için idari izin hakkı tanındı. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esaslı hizmet veren birimlerde ise personel durumu, hizmetin sürekliliği gözetilerek ilgili birim amirlerince değerlendirilecek. İlçelerde ise karar yetkisi, yerel şartlara göre kaymakamlıklara bırakıldı.

ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR VE BELEDİYENİN YOĞUN MESAİSİ

Öte yandan, kar yağışının ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi sürüyor. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında gecikme ve geçici aksaklıklar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri ve anlayışlı olmaları istendi. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, özel araç kullanacak olanları ise zincir, kış lastiği tedbiri almaları ve son derece dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyardı. Kar yağışının yarın akşam saatlerinden itibaren azalması beklendiği ifade edildi.