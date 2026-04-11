Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınma vizyonu Diyarbakır’da masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Murat Zorluoğlu, önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, bakan yardımcıları Oruç Baba İnan, Ahmet Gümen, Mahmut Gürcan, Abdullah Erdem Cantimur ile tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır'da bir otelde "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım, Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayda; Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ile Vali Murat Zorluoğlu da konuşma yaptı.

BÖLGENİN ÜRETİM GÜCÜ VE KALKINMA POTANSİYELİ ELE ALINDI

Toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sahip olduğu tarım arazileri, mera varlığı, hayvancılık kapasitesi ve genç nüfus yapısıyla Türkiye'nin üretim ve kalkınma hedeflerinde stratejik bir konumda bulunduğu vurgulandı. Çalıştayda, tarım, gıda ve sanayi alanlarında bölgesel potansiyelin daha etkin değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker de konuşmasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tarımsal zenginliğine dikkat çekti. Bölgenin Türkiye'nin toplam mera varlığı ve hayvancılık kapasitesi bakımından kritik öneme sahip olduğunu belirten Eker, geçmiş yıllarda güvenlik sorunları nedeniyle yeterince değerlendirilemeyen kaynakların, yeni dönemde modern teknoloji ve stratejik yatırımlarla ekonomiye kazandırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

"GIDA GÜVENLİĞİ ARTIK MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Çalıştayda küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin, gıda arz güvenliğini klasik bir tarım başlığı olmanın ötesine taşıdığına işaret edildi. Gıda güvenliğinin artık milli güvenlik boyutuyla ele alınması gerektiği vurgulanırken, Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sulama, üretim altyapısı ve kırsal kalkınma yatırımlarına daha güçlü şekilde yönelmesinin stratejik bir ihtiyaç olduğu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşmasında, bölgesel kalkınmanın yalnızca üretim artışıyla sınırlı olmadığını; altyapı, ulaştırma, istihdam, verimlilik ve rekabet gücünü birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, sulama yatırımlarının tarımsal verimi artırmanın yanı sıra göçü azaltan, sanayiye hammadde sağlayan ve refahı büyüten temel araçlardan biri olduğunu vurguladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yalnızca tarımsal üretim açısından değil, sanayi, lojistik ve dış ticaret bakımından da Türkiye'nin yükselen stratejik merkezlerinden biri hâline geldiğini ifade eden Yılmaz, bölgede hayata geçirilen sulama, arazi toplulaştırma, organize sanayi bölgeleri ve ulaşım altyapısı yatırımlarının kalkınmayı çok boyutlu biçimde desteklediğini söyledi.

ENSARİOĞLU: DİYARBAKIR'IN KAYIP ZAMANI TELAFİ EDİLMELİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise konuşmasında, Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık bakımından çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, ilin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı ile sulanabilir tarım arazisi bakımından önemli bir kapasite taşıdığını söyledi. Diyarbakır'ın uzun yıllar güvenlik sorunları nedeniyle potansiyelini tam olarak değerlendiremediğini ifade eden Ensarioğlu, artık yeni dönemde kalkınmaya, üretime ve bölgenin tarihsel misyonuna yeniden odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Ensarioğlu, GAP kapsamındaki Kral Kızı-Dicle ve Silvan projelerinde geçmişte yaşanan gecikmelere dikkat çekerek, son dönemde ayrılan ödeneklerle birlikte sürecin hız kazandığını kaydetti. Devlet Su İşleri tarafından Diyarbakır'daki ana sulama projelerine bu yıl yaklaşık 25 milyar liralık kaynak aktarıldığını belirten Ensarioğlu, Silvan ve Çermik'te yürütülen tünel çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sulama altyapısının daha da güçleneceğini ifade etti. Ensarioğlu, projelerin 2029, en geç 2030 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini, yaklaşık 4 milyon dönüm arazinin suyla buluşmasının istihdama, tarıma dayalı sanayiye ve bölgesel üretime güçlü katkı sunacağını söyledi.

SULAMA, ALTYAPI VE SANAYİ ENTEGRASYONU VURGUSU

Toplantıda, özellikle GAP kapsamındaki sulama yatırımlarının bölge ekonomisi açısından taşıdığı önem öne çıktı. Tarım ile sanayi arasındaki bağın güçlendirilmesi, üretimin katma değere dönüştürülmesi, organize sanayi bölgeleri ile üretim altyapısının geliştirilmesi ve lojistik imkânların artırılması başlıkları çalıştayın temel gündemleri arasında yer aldı.

Vali Murat Zorluoğlu ise Diyarbakır'ın geniş ve verimli tarım alanları, güçlü üretim altyapısı ve köklü tarım kültürüyle Türkiye'nin önde gelen tarım şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Zorluoğlu, sulama projelerinin tamamlanması ve güven ortamının kalıcı şekilde güçlenmesiyle birlikte Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılıkta çok daha ileri bir noktaya taşınacağını belirtti.

ÇALIŞTAY RAPORU ÜST MERCİLERE SUNULACAK

Toplantı sonunda elde edilecek verilerin ve önerilerin raporlaştırılarak devletin ilgili üst kademelerine sunulacağı bildirildi. Hazırlanacak raporla, bölgenin tarım, gıda ve sanayi alanlarındaki potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırım alanlarının desteklenmesine yönelik somut bir yol haritası oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.