Doğubayazıt Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Doğubayazıt Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Doğubayazıt tarih boyunca Urartular, Asurlar, Medler, Persler, Roma ve Bizans olmak üzere birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple de ilçeye hakim olan tarihi ve kültürel çeşitlilik oldukça fazladır. Geçmiş uygarlıkların izlerini yakından görmek isteyenler için ulaşım önemli bir konudur. Doğubayazıt otogar nerede ve yol tarifi ile Doğubayazıt otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı sorularına da sıklıkla cevap aranmaktadır.

Doğubayazıt Otogar Nerede?

İlçeye ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Türkiye'nin herhangi bir noktasından özel araç veya şehirler arası otobüs seyahati ile Doğubayazıt'a ulaşım sağlanabilir. Doğubayazıt otogar adresi: Merkez, Kemal Sarul Caddesi, 37550 Doğubeyazıt/ Ağrı olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Doğubayazıt Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Ağrı, Doğubayazıt arası mesafe yaklaşık 97 kilometre olarak bilinmektedir. Otogara ulaşım sağlamak için ise civar il ve ilçelerden hareket eden minibüs, otobüs, taksi ve özel araç ile sağlanabilir.