Doğubayazıt’a tatilci akını

9 günlük bayram tatilinde Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesine gelen ziyaretçiler başta İshak Paşa Sarayı olmak üzere kentte bulunan Bayezid Camisi, Ahmed-i Hani Türbesi ve Urartu Kalesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Tarihi ve kültürel mekanları gezerek ilçenin turizm değerlerini yakından tanıyan yerli ve yabancı turistler ilçe ekonomisine de katkı sağladı. Türk saray mimarisinin Anadolu
'daki en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nı, Kurban Bayramı
tatili boyunca 25 bin 330 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Oteller, lokantalar ve hediyelik eşya dükkanlarında hareketlilik yaşanırken bölge esnafı da yoğunluktan memnun kaldı. Ziyaretçiler sarayın mimarisi ve bulunduğu konumun etkileyici olduğunu belirterek tarihi dokuyu yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yapının büyüklüğü, taş işçiliği ve tarihi atmosferi hayranlık uyandırdığını anlatan ziyaretçiler, "Bölgenin böylesine önemli bir kültürel mirasa sahip olması gurur verici" dedi.