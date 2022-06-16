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Giriş Tarihi: 16.6.2022 14:44

Doğucan Haspolat kimdir? Trabzonspor transferi Doğucan Haspolat nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Doğucan Haspolat kimdir? Trabzonspor transferi Doğucan Haspolat nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor transfer haberleri son dakika taraftarların gündeminde. Çalışmalar hız kazanırken son bomba Doğucan Haspolat transferi oldu. Kulüple anlaşmaya vardığı haberleri gündeme gelirken en çok araştırılanlar arasında “Doğucan Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?” soruları yanıt arıyor. Genç yetenek dört büyüklerden Trabzonspor’a transfer anlaşmaları ardından takımda olacak. Peki, Doğucan Haspolat hangi takımlarda oynadı, mevkii ne?

"Doğucan Haspolat kimdir?" sorusu bugün gündeme gelen Trabzonspor transfer haberi ile sorgulanıyor. Bordo mavili takım görüştüğü isimleri duyurdu. Buna göre Doğucan Haspolat'ın takımı Kasımpaşa ile anlaşmaya varıldı. 2020'den beri Kasımpaşa'da yer alan ünlü futbolcu 300 bin Euro karşılığında alınmıştı Trabzonspor ile nasıl bir anlaşma yaptığı merak konusu. Peki, Doğucan Haspolat nereli, hangi takımlarda oynadı, mevkii ne? İşte cevaplar…

DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR?

11 Şubat 2000 doğumlu olan Doğucan Haspolat Türk asıllı ancak Hollanda'da büyüdü. Excelsior takımının altyapısında yetişen ünlü futbolcu ilk profesyonel maçına 2016'da Eredivisie'de çıktı.

2020 yılında Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Haspolat, burada da ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde çıktı.

1.77 boyundaki orta saha oyuncusu daha önce 300 bin Euro ile Kasımpaşa'ya gitmişti. Geçtiğimiz sezon 34 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Doğucan Haspolat kimdir? Trabzonspor transferi Doğucan Haspolat nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
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