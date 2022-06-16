Doğucan Haspolat kimdir? Trabzonspor transferi Doğucan Haspolat nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

"Doğucan Haspolat kimdir?" sorusu bugün gündeme gelen Trabzonspor transfer haberi ile sorgulanıyor. Bordo mavili takım görüştüğü isimleri duyurdu. Buna göre Doğucan Haspolat'ın takımı Kasımpaşa ile anlaşmaya varıldı. 2020'den beri Kasımpaşa'da yer alan ünlü futbolcu 300 bin Euro karşılığında alınmıştı Trabzonspor ile nasıl bir anlaşma yaptığı merak konusu. Peki, Doğucan Haspolat nereli, hangi takımlarda oynadı, mevkii ne? İşte cevaplar…