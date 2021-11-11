Doğu’da ağaçlandırma seferberliği

Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Doğu Anadolu'nun her kentinde binlerce fidan toprakla buluştu. Geleceğe Nefes Dünyaya nefes sloganı ile gerçekleştirilen çalışmalara öğrencilerde katıldı. Erzurum'da 10 noktada 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları ağaçlandırma protokolü kapsamında Konaklı Kayak Merkezi ile Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırma sahalarında yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları çerçevesinde 440 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Fidan dikimine, Vali Yardımcısı Can Atak, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, kurum yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, kurum personeli, gençlik liderleri ve gönüllü gençler ve antrenörlerin katılımıyla Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki futbol sahalarının çevresine ağaç dikildi.

Erzincan'da ise 67 bin fidan toprakla buluştu. Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe Erzincan Valisi Mehmet Makas katıldı. Ardahan'da Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte ise 500 fidan toprakla buluşturuldu. Vali Hüseyin Öner, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganının çok önemli bir proje olduğunu anlattı.

Yıl boyunca 181 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Vali Öner; "Biz yıl içinde çok ciddi bir ağaçlandırma yaptık ve şu ana kadar 181 bin fidan diktik. Yıl sonuna kadar bu rakam 190 bini geçecek. Bu milli ağaçlandırma günü bizim için bir fırsat. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu çalışma ile hem kentimizi hem de ülkemizi güzelleştirmiş olacağız. Erozyonla mücadele etmiş olacağız. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir ortam ve dünya bırakmış olacağız" dedi.

Iğdır'da Çalpala köyü yakınlarındaki kırsal arazide düzenlenen etkinlikte 35 bin fidan dikildi. Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprağa emek vermek için toplandıklarını belirterek, "Geleceğe nefes vermek istiyoruz. Umutlarımızın yeşermesi, daha güzel, daha mutlu, birlikte yaşamak istiyoruz. Bu irademizi bu toprağa gömüyoruz, Allah bizi milletimize, memleketimize utandırmasın, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.