Doğuda kar batıda güneş

Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarısının ardından etkili olan yağışlar, yüksek rakımlı bölgelerde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Van, Hakkari, Şırnak ve Muş'ta kar yağışı etkili oluyor. Şırnak'taki Cudi Dağı'nın zirvesi tamamen beyaza büründü.Beytüşşebap'a bağlı Kato Dağı'ında kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken vatandaşlar soğuk havada halay çekerek ısındı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kar kalınlığın bazı bölgelerde 5 santimetreyi buldu. Meteoroloji, bölgedeki soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını belirterek vatandaşları buzlanma ve kaygan zemin konusunda uyardı. Bitlis'te iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur köylerde yerini kara bıraktı. İlçe merkezine 10 iki kilometre uzaklıktaki Cemalettin köyü de yağışın en yoğun hissedildiği yerlerden biri oldu. Muş ve Varto'ya bağlı bazı köylerde yollar kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışıyor. Sivas'ta da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar kapandı.Türkiye'nin doğu illeri karla mücadele ederken Antalya ve Ege'de vatandaşlar ve turistler denize girdi. Antalya'da hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 22.5 derece olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldururken kasım ayında denize girmenin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar beraberinde getirdikleri kamp masaları ile sahilde piknik yaparken kimileri ise balık tutmayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti. Marmaris'te de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi. İstanbul ve çevresinde ise yağış görülmezken soğuk hava etkisini sürdürdü. Meteoroloji, yurt genelinde önümüzdeki hafta yer yer bulutlu ama çoğunlukla güneşli, sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağını belirtti.