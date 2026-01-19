Doğu’da kar esareti... Bölge beyaza büründü

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok cadde ve sokak karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için belediye ekipleri erken saatlerde harekete geçti. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

YOL BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Diyarbakır'da kar yağışı etkisini sürdürürken, kent genelinde hem şehir içi hem de şehirlerarası yollar adeta buz pistine döndü. Özellikle Diyarbakır–Mardin karayolunda buzlanma nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda araç kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Çalışmalar kapsamında da, ilçelerde yaklaşık 300 kilometre kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

YAĞIŞ VE SOĞUK SÜRECEK

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre Diyarbakır ve bölgede hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında 2 derece daha düşmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin devam edeceği bildirildi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının daha etkili olacağı belirtildi.

ÇIĞ UYARISI

Özellikle bugün akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer 20 cm'yi aşan yoğun kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve tipiye karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunuldu. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda (özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde) ciddi bir çığ tehlikesi, buzlanma ve don riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin azami derecede dikkatli ve tedbirli olması hayati önem taşıdığı belirtildi.

YOĞUN KAR ULAŞIMI DURDURDU

Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 314 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve ilçelerinde kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilediği belirtilerek, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda köye ulaşım sağlanamadığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bitlis ve ilçelerinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 314 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinde bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması aralıksız devam etmektedir. Kapanan yollar yağış durumuna göre en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacaktır." Meteoroloji yetkilileri kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığını belirterek, kar yağışı ve soğuk havanın etkisini Perşembe gününe kadar sürdüreceğini bildirdi. Kar yağışıyla birlikte Bitlis Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentte 13 mahallede yürütülen çalışmalarda 50 iş makinesi ve 70 personel görev alırken, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

YOĞUN KARA RAĞMEN HASTAYA UMUT OLDULAR

Yoğun kar yağışına rağmen ekipler, acil durumlara da anında müdahale ediyor. Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çeltikli köyünde 55 yaşındaki yüksek tansiyon hastası Cemile Melek için ekipler seferber oldu. Yolu kar nedeniyle kapalı olan köyden gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti. Sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta zorlanması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi. Yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşullarına rağmen yolu açan ekipler, Cemile Melek'e köyde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan hastanın tedavi altına alındığı öğrenildi.

ŞIRNAK'TA KART POSTALLIK GÖRÜNTÜ

Şırnak'ta gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Şırnak'ta gece başlayan ve etkili olan kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanırken, Şırnak Valiliği koordinesinde AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Karla mücadele ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kar yağışıyla birlikte kent beyaz örtüyle kaplanırken, esnaf iş yerlerinin önünü kürekle temizledi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana ve ara arterleri kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.