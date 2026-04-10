Doğu’da kar Kapadokya’da bahar

Baharı beklediğimiz şu günlerde Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken Kapadokya ise bahar çiçekleriyle rengârenk oldu. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Sivas, Kars ve Bitlis'te bahar bekleyenler güne karla uyandı. Nisan ayında yağan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Kars'ın merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde bu rakam 15 santimetreyi buldu. Van'da ise kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesini düşürdü. Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde sürücüler zor anlar yaşarken 11 yerleşim yerinde yol açma çalışması sürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Van-Hakkâri karayolundaki Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi'nde sis etkili olurken görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

ÇİÇEKLER AÇTI

Nevşehir'de yer alan Kapadokya bölgesi ise baharın gelişiyle renk cümbüşüne döndü. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bölge, peribacaları ile eşsiz bir manzara oluşturdu. Pembe ve beyaz çiçekler açan badem ve kayısı ağaçları, Kapadokya'nın doğal dokusuna ayrı bir güzellik kattı.