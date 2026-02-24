Doğu’da kar ve don Karadeniz’de fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun birçok ilinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Karadeniz'de ise fırtına etkili olacak. Özellikle dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtilirken sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları istendi.

BESİCİLER ZORDA

Erzurum'un Karayazı ilçesi adeta beyaza gömüldü. Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı köy ve mezralarda bazı evler ve ahırlar kar altında kaldı. Hayatın durma noktasına geldiği bölgede, besiciler yaz aylarında biçip istifledikleri otları kar altından çıkarıyor. -