Doğu’da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da Kar yağışı nedeniyle 7 ilçede okullar tatil edildi. Tekman ve Pasinler, Aşkale, Horasan, Köprüköy, Hınıs ve Çat ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Kent merkezinde aralıklarla başlayıp devam eden kar yağışı bazı ilçelerde de etkisini gösterdi. Tekman ve Pasinler, Aşkale, Horasan, Köprüköy, Hınıs ve Çat kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamalarda ilçelerde engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

663 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 663 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 663 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SARIKAMIŞ'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Sarıkamış genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Yollarda oluşan buzlanma ve görüş mesafesini düşüren kar yağışı üzerine Sarıkamış Kaymakamlığı bir açıklama yayımladı. Açıklamada; olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşıma merkezi olan okullarda eğitime 13 Ocak 2026 Salı günü ara verildiği belirtildi.

TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR

Karar uyarınca, köylerden ilçe merkezine gelen öğrenciler ile köy okullarındaki tüm öğrenciler idari izinli sayılacak. Ekipleri ise okul güzergahları başta olmak üzere ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Kars ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolu, güvenlik gerekçesiyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Ardahan'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak tipi ve dondurucu soğuğa dönüştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun kar, tipi ve don nedeniyle Ardahan Valiliği tarafından alınan kararla köy okullarında ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle Ardahan–Artvin kara yolu üzerindeki Sahara Dağı ve Posof Ilgar Dağı geçitleri tüm araç trafiğine kapatıldı. Ardahan–Göle kara yolu ise ağır tonajlı araçların geçişine kapatılarak kontrollü ulaşıma izin verildi. Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarırken, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.