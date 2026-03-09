Haberler Yaşam Haberleri Doğu’da kar, yağmur, çığ; Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgâr uyarısı
Giriş Tarihi: 9.03.2026 11:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Rüzgârın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin edilirken, ülke genelinde rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması istenirken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli, kar örtüsünün bulunduğu bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı risklerin bulunduğu uyarısı yapıldı.Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

