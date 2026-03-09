Doğu’da kar, yağmur, çığ; Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin edilirken, ülke genelinde rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması istenirken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli, kar örtüsünün bulunduğu bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı risklerin bulunduğu uyarısı yapıldı.Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

