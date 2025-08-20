Haberler Yaşam Haberleri Doğum günü kutlaması dönüşü feci bitti: Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi öldü
Giriş Tarihi: 20.8.2025 03:15

Doğum günü kutlaması dönüşü feci bitti: Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi öldü

Denizli'de seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ağaca adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen feci kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı. Öte yandan, hayatını kaybedenlerden İbrahim Baran Tuncer’in doğum günü olduğu ve kutlama dönüşü kaza yaptıkları öğrenildi.

İHA Yaşam
Doğum günü kutlaması dönüşü feci bitti: Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi öldü

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.T. (26), idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı.

Ağaca adete ok gibi saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü S.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

DOĞUM GÜNÜ DÖNÜŞÜ FECİ BİTTİ

Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23), ve Ezgi Elçin Ünal'ın (22), olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in bugün doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla yaptıkları kutlama dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum günü kutlaması dönüşü feci bitti: Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz