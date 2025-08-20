Doğum günü kutlaması dönüşü feci bitti: Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi öldü

DOĞUM GÜNÜ DÖNÜŞÜ FECİ BİTTİ

Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23), ve Ezgi Elçin Ünal'ın (22), olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in bugün doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla yaptıkları kutlama dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.