Doğum günü kutlaması sonrası yaşanan kıskançlık kavgası ölümle sonuçlandı

Bahçelievler'de gece 04.00 sıralarında Şirinevler Mahallesinde 30 yaşındaki Dovletmammet Ashyrov kız arkadaşının doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte kafede bir araya geldi. Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Dovletmammet Ashyrov'ın, kız arkadaşının doğum günü için bir kafede buluştuğu grup ile başka bir grup arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Ashyrov kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süre sonra Ashyrov ile kafedeki müşterilerden Alembeg M. ve Vefa isimli arkadaşı arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kısa sürede sona erdi.

SOKAKTA BIÇAKLI SALDIRI

Kutlamanın ardından kafeden ayrılan taraflar arasında tartışma sokakta yeniden başladı. Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada, sokak ortasında bıçaklar çekildi. Olay sırasında bıçak kullanan kişi dahil 4 kişi yaralandı. Yaralı saldırgan Alembeg M.'nin taksiyle kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Ashyrov ile yaralı arkadaşı Mustapa M. ve karşı taraftan Vefa lakaplı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ashyrov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Olay yerinden taksiyle kaçtığı belirlenen şüpheli Alembeg M., Şirinevler Meydanı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör