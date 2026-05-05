Haberler Yaşam Haberleri Doğum günü kutlamasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 5.05.2026

Mustafa KAYA
İstanbul Bahçelievler'de Türkmenistan uyruklu bir kişi, çıkan bıçaklı kavgada öldürüldü, 3 kişi yaralandı. Türkmenistanlı Dovletmammet Ashyrov (30), kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla bir araya geldiği kafede bulunan bir grup ile iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren tartışma, kafe çıkışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Alembeg M. ve Vefa adlı kişilerle tartışan Ashyrov ve 3 kişi, Alembeg M.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı. Kendisi de yaralanan saldırgan, olay yerinden taksiyle kaçarken yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ashyrov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Alembeg M., Şirinevler Meydanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alembeg M. ile diğer saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#BAHÇELİEVLER #TÜRKMENİSTAN #İSTANBUL

