Haberler Yaşam Haberleri Doğum günü pastası can aldı! Ağrı’da üniversiteli Remziye Horuz hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.12.2025 14:25 Son Güncelleme: 22.12.2025 15:11

Doğum günü pastası can aldı! Ağrı’da üniversiteli Remziye Horuz hayatını kaybetti

Ağrı’da yürek burkan bir olay yaşandı. Yumurtaya alerjisi bulunan üniversite öğrencisi Remziye Horuz (25), doğum günü için arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK Yaşam
Doğum günü pastası can aldı! Ağrı’da üniversiteli Remziye Horuz hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Remziye Horuz'a doğum günü sürprizi yapmak isteyen iki arkadaşı, il merkezindeki bir pastaneye giderek yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.



Pastayla yurda dönen öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Kutlama sırasında pastadan yiyen Remziye Horuz'un kısa süre sonra rahatsızlandığı fark edildi.



Durumun bildirilmesi üzerine Horuz, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı gece yoğun bakıma alınan genç öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı olayın ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı.



Öte yandan, olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin belirlenmesi amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin de yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un, geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Remziye Horuz'un ölümü, ailesi, arkadaşları ve üniversite camiasını yasa boğdu. Soruşturma sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum günü pastası can aldı! Ağrı’da üniversiteli Remziye Horuz hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz