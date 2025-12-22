Doğum günü pastası can aldı! Ağrı’da üniversiteli Remziye Horuz hayatını kaybetti

Olay, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Remziye Horuz'a doğum günü sürprizi yapmak isteyen iki arkadaşı, il merkezindeki bir pastaneye giderek yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.
Pastayla yurda dönen öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Kutlama sırasında pastadan yiyen Remziye Horuz'un kısa süre sonra rahatsızlandığı fark edildi.
Acı olayın ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı.
Öte yandan, olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin belirlenmesi amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin de yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un, geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.