Doğum günü pastası öldürdü

Ağrı'da yumurtaya alerjisi olan üniversite öğrencisi Remziye Horuz (25), doğum günü için arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.Olay, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Remziye Horuz'a doğum günü sürprizi yapmak isteyen iki arkadaşı, bir pastaneden yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. Pastayla yurda dönen öğrenciler, Remziye'nin doğum gününü kutladı. Pastadan yiyen Remziye, kısa süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti.Olayla ilgili olarak pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ile F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Pastadan alınan numunenin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin belirlenmesi için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un ölümü ailesi, arkadaşları ve üniversite camiasını yasa boğdu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, yayımladığı taziye mesajında genç kızın ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.