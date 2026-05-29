Doğum gününde hayatını kaybetti

Korkunç kaza, dün gece 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldi. Dün doğum günü olan ve 16 yaşına giren Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D. ile birlikte hem doğum gününü kutlamak hem de bayram ziyareti için dışarı çıktı. Gece geç saatlerde Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D.'nin (15) kullandığı motosiklet ile eve dönmek üzere yola çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hamza D'nin kullandığı motosiklet Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedende kontrolden çıkan ve yolda kayan motosiklet orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan ve dengesini kaybeden Muhammed Durmaz düşerek önce orta refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 16 yaşındaki Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Muhammed Durmaz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından doğum gününde hayatını kaybeden Muhammed Durmaz'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Muhammed Durmaz'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.