Doğum gününde kaza kurbanı oldu

Antalya'da yaşayan Muhammet Durmaz (16), önceki gece doğum günü kutlaması ve bayram ziyareti için akrabası Hamza D.'nin (15) kullandığı motosikletle dışarıya çıktı.

Ancak kontrolden çıkan orta refüje çarpan motosikletten fırlayan Durmaz, önce orta refüje, ardından da aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti.

Giresun'daki Karadoğa Yaylası'nda kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü Sefer Akgün ile eşi Nazmiye Akgün ölürken gelinleri N.A. yaralı kurtuldu.

İzmir'in Buca ilçesinde önceki gece, Çeşme Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, su kanalına girerek takla attı. Sürücü Hakan Karapolat (33) ile çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan yanındaki Meliha Acer (27) öldü.

NİŞANLI ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI

Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde bağlı Soluğan köyünde yoğun sis nedeniyle 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Emirhan Şahin (25) ölürken araçta bulunan Medine D. (21), Mukadder Beyza D. (20) ve Berat D. (14) kardeşler yaralandı. Emirhan Şahin'in, Medine D. ile nişan hazırlıkları için Diyarbakır'dan geldiği ortaya çıktı.

Antalya'da bayram gezmesi için evinden çıkan Emirhan Soytürk (13), kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Abdullah K.'nın kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaklaşık 25 metre savruldu. Soytürk olay yerinde ölürken, ehliyetini yeni aldığı öğrenilen sürücü, polis merkezine götürülürken sinir krizi geçirdi.

Adana'nın merkez Sarıçam Sarıçam ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Mert Can Kunt (26)ölürken bir kişi de yaralandı.

Elazığ'da kontrolden çıkarak ters dönen otomobilin Mustafa Şen ölürken 3 kişi de yaralandı.

Batman'da Ö.A.'nın kullandığı otomobil, Kazım Arıca Caddesi'nde bir yaşındaki Cumali Gül'e çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede öldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesine Bağlı Çoğulhan Mahallesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil Nesimi Özdemir öldü.

