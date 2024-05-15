Doğum gününde kazada ölen hemşirenin ailesi isyan etti

Osmaniye'de Güney Çevre Yolunda 29 Nisan'da kaza meydana geldi. Özel bir sağlık kabininde hemşire olarak görev yapan Tuğçe Nur Akıncı, elektrikli bisikletiyle trafik ışıklarında beklediği sırada arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Akıncı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan otomobil sürücü H.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

Kızlarının ölümüne sebep olan sürücünün serbest bırakılmasını kabul etmediklerini söyleyen anne Tevhide Akıncı, "Benim yavrum sabah kalktı işe gitti ölüm haberi geldi. Kızım metrelerce yerde sürüklenmiş benim içim yanıyor, ciğerim yanıyor. Kızımı öldüren sürücü nasıl serbest kalır? Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben çocuğumu toprağa verdim ama öldüren kişi geziyor. Allah rızası bu adamın tutuklamasını istiyorum" diye konuştu.

Sürücünün serbest kalmasının ailenin ve toplumun vicdanını yaraladığını söyleyen ailenin avukatı Taner Kanarığ ise, "Dosyadaki bu mevcut kaza aslında bir kaza değil, burada biz muhtemel kastla adam öldürme olduğunu düşünüyoruz. Görüntüleri izleyen her vatandaş burada bunun bir kaza olmadığını açık bir şekilde görebilecektir. Olayda yaklaşık 110 kilometreye yakın bir hızdan bahsediyoruz, ışık ihlalinden bahsediyoruz. Tüm bunlar mevcutken bu insanın adli kontrol şartıyla serbest kalması ailenin vicdanı nasıl yaralıyorsa toplumun vicdanını da aynı şekilde yaralamakta" şeklinde konuştu.