‘Doğum gününde kızıma ilacı hediye etmek istiyorum’
ABONE OL
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde SMA Tip-1 hastası olan 11 aylık Alya Taşdemir'in tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyasında yüzde 66'a ulaşıldı. Anne Zaide Taşdemir (28), "Bu ayın 19'u Alya'nın yaş günü. Kızıma doğum günü hediyesi olarak ilacını hediye etmek istiyorum. Nice kampanyalar final yaptı. Bizim de finalimiz, Alya'nın doğum gününde olsun. İlacını alırsa direkt sağlığına kavuşacak. Kızımın elinden tutun" diye konuştu.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
