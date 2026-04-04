Doğum izni 24 hafta oldu mu, yasalaştı mı? Doğum iznini içeren kanun teklifinin detayları

Doğum izniyle ilgili son gelişmeler, aile kurumunu güçlendirmek ve çalışan kadınları desteklemek amacıyla hız kazandı. Komisyondan geçen yeni kanun teklifi, kadınları doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla Türkiye'de çalışma hayatında aile odaklı yeni bir dönem başlıyor.
Yeni kanun teklifinin en öne çıkan maddesi, kadın çalışanların doğum sonrası ücretli izin süresinin artırılması oldu. Mevcut durumda 8 hafta olan izin süresi, yapılan düzenlemeyle 16 haftaya yükseliyor. Böylece bir kadın çalışan, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izin kullanabilecek.
Doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi.
Bu kapsamda
- Kadın işçinin ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak
- İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek
- Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek
Teklifle, İş Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, kadın işçinin doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak. Böylece kadın işçi doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izinli olacak. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçinin talep etmesi halinde doğumdan önce çalışabileceği süre 3 haftadan 2 haftaya düşürülecek.
Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan işçiye, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün ücretsiz izin verilecek.
Kadın işçiye, isteği halinde, 24 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek.
Kanunda yapılan değişiklikle, işçiye eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılacak.