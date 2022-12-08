Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama - E-Devlet Doğum Yardımı Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan süt parasının, sonucunu öğrenmek için doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama sistemine girilmelidir. Öncesinde yardım talebi oluşturmak için e-devlet'ten doğum parası başvurusu yapılmalıdır. Maddi destek isteğinde bulunan anne ve babalar, son durum hakkında bilgi almak için doğum yardımı parasının yattığını nasıl öğrenebilirim sorusuna yanıt arar. E devletten süt parası sorgulama ise oldukça kolay bir işlemdir. Peki doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet'ten Doğum Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı veya süt parası, yeni doğum yapan veya halihazırda çocuğunu kucağına almaya hazırlanan kadınlara ekonomik anlamda destek olmayı amaçlar. Bu yardımdan yararlanmak için 4A SSK veya 4B BAĞ-KUR'dan sigortalı olmak gerekir. Çalışan ve SSK'ya bağlı olan anneler başvurabileceği gibi çalışan ve SSK'lı olan babaların eşleri de yardım talebinde bulunabilir. Bunun için belirlenen bazı koşullar vardır. Bunlar:

T. C vatandaşı olunması

Çiftlerden her ikisinin veya sadece birinin sigortalı bir işte çalışması

Emekli sandığına bağlı olunmaması

2015 yılından sonra doğum yapılması

Çocuğun doğmuş ve yaşıyor olması

Kimlik belgelerinin çıkarılmış olması

Doğum yardımı parası almak için istenen evraklar arasında ise şunlar bulunur:

Kimlik belgesi

Doğum raporu

Başvuru talep dilekçesi

Öncesinde ise aşağıdaki E-devlet Doğum Yardımı Başvuru sayfasına giriş yapılması ve istenen kişisel bilgilerin doldurulması gerekir.

https://www.turkiye.gov.tr/ilksan-dogum-yardimi-basvurusu

Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigortalı anne ve babalara verilen doğum parası yardımı başvurusu, e-devlet üzerinden yapıldıktan sonra aynı şekilde sistemden sonuçlar öğrenilebilir. Bunun için sadece aşağıdaki sayfaya giriş yapılmalı ve T. C. kimlik numarası ile e-devlet şifresi girilmelidir.

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-dogum-yardimi-basvuru-sonucu-sorgulama