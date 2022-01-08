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Giriş Tarihi: 8.1.2022 20:32 Son Güncelleme: 8.1.2022 20:32

Doğuma giden eşini takip ederken kaza yaptı! Bebeği dünyaya gelirken o ameliyat oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Doğuma giden eşini takip ederken kaza yaptı! Bebeği dünyaya gelirken o ameliyat oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, doğum sancısı başlayan eşini hastaneye götüren ambulansı motosikletiyle takip ederken otomobille çarpışan Nusret Özdemir (28) yaralandı. Özdemir'in hastanede ameliyat olduğu saatlerde eşi de farklı hastanede kız bebeğini dünyaya getirdi.

Kaza, D-400 kara yolu jandarma kavşağında meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada dvrilen motosikletten yola savrulan Özdemir, yaralandı.

Kazayı gören polis memurları, Özdemir'i en yakındaki Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özdemir, ameliyat için Alanya'ya sevk edildi.

BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Kazada yaralanan motosikletli Nusret Özdemir'in, doğum sancısı başlayan ve hastaneye götürülen eşi Selma Özdemir'i taşıyan ambulansı takip ettiği öğrenildi.

Nusret Özdemir'in Alanya'daki hastanede ameliyat olduğu saatlerde, Selma Özdemir de Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi. Ameliyat sonrası baba olduğunu öğrenin Nusret Özdemir, "Allah beni çocuğuma bağışladı. Büyük kaza atlattım" dediği öğrenildi.

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Doğuma giden eşini takip ederken kaza yaptı! Bebeği dünyaya gelirken o ameliyat oldu
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