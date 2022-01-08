Doğuma giden eşini takip ederken kaza yaptı! Bebeği dünyaya gelirken o ameliyat oldu

Nusret Özdemir'in Alanya'daki hastanede ameliyat olduğu saatlerde, Selma Özdemir de Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi. Ameliyat sonrası baba olduğunu öğrenin Nusret Özdemir, "Allah beni çocuğuma bağışladı. Büyük kaza atlattım" dediği öğrenildi.