Doğuma giden eşini takip ederken kaza yaptı! Bebeği dünyaya gelirken o ameliyat oldu

Kaza, D-400 kara yolu jandarma kavşağında meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada dvrilen motosikletten yola savrulan Özdemir, yaralandı.
Kazayı gören polis memurları, Özdemir'i en yakındaki Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özdemir, ameliyat için Alanya'ya sevk edildi.
BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
Kazada yaralanan motosikletli Nusret Özdemir'in, doğum sancısı başlayan ve hastaneye götürülen eşi Selma Özdemir'i taşıyan ambulansı takip ettiği öğrenildi.