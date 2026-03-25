Doğumdan sonra 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İddiaya göre Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Kurugöl Kırsal Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Yeşilova, kısa süre önce 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumun ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yeşilova, bebeğiyle birlikte hastaneden taburcu edildi. Doğumdan yaklaşık bir hafta sonra evinde aniden fenalaşan genç anne, yakınlarının ihbarı üzerine Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Yeşilova, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Fatma Yeşilova'nın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Genç annenin vefatıyla birlikte biri henüz 1 haftalık olan 4 çocuğu annesiz kaldı. Aile yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşarken, olay bölgede derin bir üzüntüye neden oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.