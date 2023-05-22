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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Doğumun tanıkları ölümün tanığı oldu

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Doğumun tanıkları ölümün tanığı oldu
Asrın deprem felaketinde büyük acılara tanıklık eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler, ölüm ve doğumu bir arada yaşatan o günlerdeki deneyimlerni Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin (TJOD) KKTC'de düzenlediği kongrede anlattı:
Prof. Dr. Murat Bakacak: Depremin ardından eşim ve çocuğumu güvenli bir yere görütürdükten sonra hemen hastaneye gittim. Biz doğuma tanıklık eden doktorlar, bu kez ölüme tanıklık ediyorduk. 20 yıl sonra ikizleri olan bir hastam tüm ailesiyle vefat etti.
Doç. Dr. Talih Karaçor: Hava -8 derece. Kar tipi içinde bulduk kendimizi. Aç, susuz görevimizin başına koştuk. Adıyaman, Piyanist filmindeki manzaralar gibi olmuştu.
Prof. Dr. Ercan Yılmaz: Acilde ağlayanlar, bağıranlar... Biz hep doğumun gülen yüzünü yaşarken, bazı hastaları ampüte etmek yani hasarlanmış uzvunu kesmek zorunda kaldık.

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Doğumun tanıkları ölümün tanığı oldu
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