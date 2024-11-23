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Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:13 Son Güncelleme: 23.11.2024 13:19

Doğuştan kol ve bacakları yok: Şahin’den Nakşin’e yardım eli...

Doğuştan kolları ve bacakları olmayan ve düzenlenen kampanya ile kendisine yurtdışından 1,5 milyon liraya temin edilen protez kol ve bacakları da boyu uzadığı için kullanamayan Vanlı Nakşin Özdemir’in imdadına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yetişti. Özdemir’e belediyeye ait ortez-protez merkezinde yeni kol ve ayak protezleri yapılacak.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Doğuştan kol ve bacakları yok: Şahin’den Nakşin’e yardım eli...

Van'ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için ilk ve ortaokulu evinde aldığı eğitimle tamamlayan ve liseyi de evinde okumaya devam eden Nakşin Özdemir'e (15) kol ve ayak protezleri yapılması için geçen yıl hayırseverlerce 1 milyon 534 bin TL yardımda bulundu. Bu parayla yurt dışından temin edilen protez kol ve bacak temin edildi.

Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, Nakşin Özdemir'e protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim verdi. Yaklaşık 1 yıl protez kol ve bacakları kullanan Nakşin, aldığı kilo ve boyunun uzaması nedeniyle protezleri artık kullanamıyor. Yürüyemediği için liseyi de evinde okumak zorunda kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Özdemir'in durumunu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin ortez ve protez merkezinde Nakşin Özdemir'e protez yapılması talimatını verdi.

Şahin'in talimatı üzerine merkezden 2 görevli özel araçla Özdemir ve ailesini Gaziantep'e getirmek için Van'a gitti. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Şahin, "Ekibimiz aile ile iletişime geçti, Van'a ulaştı… Doğuştan kolları ve bacakları olmayan evladımızı ve ailesini alıp Gaziantep'e, Ortez Protez Merkezimize getiriyorlar. Allah'ın izniyle gereken neyse, yapacağız" dedi.

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Doğuştan kol ve bacakları yok: Şahin’den Nakşin’e yardım eli...
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