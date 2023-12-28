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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Doktor baba-kız şifa dağıtıyor

AA
Doktor baba-kız şifa dağıtıyor
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır beyin cerrahisi uzmanı olarak hizmet veren Opr. Dr. Mehmet Oğuz Selçuk ile kızı Dr. Çağla Selçuk birlikte görev yapıyor. Annesi de emekli hekim olan 25 yaşındaki Çağla Selçuk, bu sene üniversiteden mezun olmasının ardından çalışma hayatına başladı. 56 yaşındaki Opr. Dr. Mehmet Oğuz Selçuk, kızıyla aynı hastanede görev yapmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Babasının görev yaptığı hastaneye atandığı için mutlu olduğunu aktaran Çağla Selçuk ise "Birlikte çalışmak benim için çok güzel oluyor" dedi. AA

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Doktor baba-kız şifa dağıtıyor
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