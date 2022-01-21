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Giriş Tarihi: 21.1.2022 13:00 Son Güncelleme: 21.1.2022 13:46

Doktor Ertan İskender’i bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Doktor Ertan İskender’i bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'i bıçaklayan psikiyatri hastası Bayram Nargüner'e verilen ceza belli oldu. Doktoru elinden bıçaklayan saldırgana 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi asistanı Doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram Nargüler'i uyardı. Bayram Nargüler üzerindeki bıçağı çıkararak Doktor İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Ağır yaralanan doktor ilk tedavisinin ardından ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan Bayram Nargüler ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri gelerek Bayram Nargüler gözaltına aldı. Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Nargüler 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bayram Nargüler, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünde sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Ertan İskender'in avukatı Özge Kalyoncu, savcılık mütalaasına katıldıklarını sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini, suçun 'yaralama' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, 'hakaret' suçunun işlendiğine dair bir delil ise bulunmadığını öne sürdü.

MAHKEME İNDİRİM YAPMADI

Bayram Nargüler mahkemedeki son sözünde pişman olduğunu ifade ederek, "Olmasaydı iyiydi. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, verilen cezada taktir indirimi uygulamadı.

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Doktor Ertan İskender’i bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu
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