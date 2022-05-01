Doktor eşini yaralayan doktor intihar etti

Gaziantep'teki özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak çalışan Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile eşi aile hekimi Meryem Ödül Seçkin arasında dün akşam bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşini tabancayla yaralayan Burhanettin İzzet Seçkin, kendini de başından vurdu. Silah sesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, doktor kocanın olay yerimde hayatını kaybettiğini belirledi. Meryem Ödel Seçkin ise hastanede tedavi altına alındı. Düzce Yığılca'da da boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan'ı (50) av tüfeğiyle vurarak öldüren, oğlu Müslüm Alkan'ı (20) yaralayan Durdu Alkan (48) gözaltına alındı.