Doktor ile kadın hastanın tartışma görüntüleri ortaya çıktı! ‘Kapımızda yalvarıp elimizi öptüler’

GERİZEKALI İDDİASI

Görüntülerdeki kadın, doktorun kendisine "Gerizekalı" dediğini öne sürdü. Erkek doktor kadın hastaya "Senin gibileri çok gördük, sonra kapımızda yalvarıp elimizi öptüler" derken, 66 bin lira para cezası yiyen kadın hasta, "hakaret etmeme rağmen cezalandırılıldım" diyerek karara tepki gösterdi. Görüntülerde kadının, "Bu nasıl edepsizlik, neler oluyor burada" diye yaşadıklarına isyan etti.Erkek doktorun görüntülerde son olarak "sen mahkemede hesap vereceksin bu kadın hastanın ismini alın" dediği duyuldu.