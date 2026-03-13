Doktor ile kadın hastanın tartışma görüntüleri ortaya çıktı! ‘Kapımızda yalvarıp elimizi öptüler’

İzmir'de bir aile hekimliğinde geçen yaz kadın hasta ile iki erkek doktor arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerdeki ilginç diyaloglar tepki çekti. Tartışma sırasında kadın hastayı cep telefonuyla görüntüleyen erkek doktoru da kadın hasta aynı şekilde telefonuyla kayda aldı. Aile hekimliğine muayene olmak için gelen kadın hasta merdivenlerden inerken binadan çıktığı sırada peşinden gelen doktor hem söylendi hem de genç kadını cep telefonuyla video kaydına aldı.
GERİZEKALI İDDİASI
Görüntülerdeki kadın, doktorun kendisine "Gerizekalı" dediğini öne sürdü. Erkek doktor kadın hastaya "Senin gibileri çok gördük, sonra kapımızda yalvarıp elimizi öptüler" derken, 66 bin lira para cezası yiyen kadın hasta, "hakaret etmeme rağmen cezalandırılıldım" diyerek karara tepki gösterdi. Görüntülerde kadının, "Bu nasıl edepsizlik, neler oluyor burada" diye yaşadıklarına isyan etti.Erkek doktorun görüntülerde son olarak "sen mahkemede hesap vereceksin bu kadın hastanın ismini alın" dediği duyuldu.