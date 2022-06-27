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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:06

Doktor Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Uzman Doktor Maaşı Ne Kadar?

Doktor Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Uzman Doktor Maaşı Ne Kadar?

Hekim ya da tabip olarak da adlandırılan doktorlar, tıp alanında çalışan profesyonellere deniliyor. Avrupa kökenli dillerden gelen doktor kelimesi, aslı itibari ile Latince kökenli olarak biliniyor. Günümüzde de en popüler meslekler arasında yer alan doktorların maaşları merak ediliyor. Peki, doktor maaşları 2022 yılında ne durumda? En yüksek ve en düşük uzman doktor maaşı ne kadar?

İnsanların sağlığı açısından önem taşıyan mesleklerin başında yer alan doktorluk, pek çok farklı şekilde konumlandırılıyor. Tıp alanlarına göre uzmanlıklara ayrılan meslek, her birimi ile önem arz ediyor. Bu nedenle pek çok kişi doktor olmak için büyük uğraşlar veriyor. Uzman doktor maaşları 2022 yılında da en sık merak edilen konu oluyor. Peki, doktor maaşları 2022 yılında ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük uzman doktor maaşları ne kadar? Konu ile ilgili bilmeniz gereken bütün detaylar yazımızın devamında sizinle.

Uzman Doktor Maaşı Ne Kadar?

Enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil maaşlar belli oldu. Uzman doktor maaşları 13 bin 214 TL olarak belirlendi. Hemşire maaşları ise 8 bin 341 TL oldu.

Doktor maaşları hakkında net bir bilgi vermek mümkün olmuyor. Doktorlar, özelde ve kamuda çalışabilen bir meslek grubunda yer alıyor. Bunun yanı sıra kamu hastanelerinde çalışan doktorların, meslekte geçirdikleri yıllara göre aldıkları maaşlarda değişiklik gözlemlenebiliyor.

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Doktor Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Uzman Doktor Maaşı Ne Kadar?
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