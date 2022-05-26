Doktor Nasıl Olunur? Doktor Olma Şartları Nelerdir ve Ne Yapılmalıdır?

Doktor olmak her çocuğun hayalleri arasında yer almıştır. Ancak daha sonra zorlaşan dersler ile birlikte bu durum çoğu kişi için hayal olarak kalmaktadır. İnsan hayatıyla uğraşılan bir meslek olan doktorluk eğitimi 6 yıl sürmektedir. Hayatı boyunca öğrenmeye ve yeniliklere açık olmak gerektiren bu meslek ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık. Peki doktor nasıl olunur?

Doktor nasıl olunur?

Uzunca bir süre okumayı gerektiren bu meslek için öncelikle doktorluğu sevmek gerekiyor. Daha sonra ise çalışmayı bıkmadan usanmadan sürdürmek anlamına gelir. Ülkemizde popüler diğer meslek dalları gibi doktorlukta önce liseyi bitirip iyi bir üniversiteye girebilmek gerekiyor. Diğer meslek dallarından ayrılan kısım ise doktorluğu kazanmanın oldukça zor olmasıdır. Bir vakıf veya devlet üniversitesi kazanıldıktan sonra 6 yıl okumanız gerekiyor.

Diğer meslek dallarının fakültelerine göre biraz daha uzun bir üniversite eğitimi almak gerekir. Tüm eğitim boyunca öğrenilen bilgiler mesleki hayatta hasta muayenesi, ameliyat gibi konularda mutlaka işe yarayacaktır. Tıp fakültesinden mezun olan kişiler doktor olarak görev yapabilirler. Ancak bu aşamada henüz pratisyen hekim unvanına sahiptirler.

Pratisyen hekimler uzmanlık sınavına girerek uzman hekim olma hakkı kazanabilirler. Daha sonra doçent ve profesör ünvanlarına sahip olmak için belli başlı sınavlara girmek gerekmektedir.

Doktor maaşları ne kadar?

Doktor maaşları 5 bin ila 10 bin arasında değişim göstermektedir. Bunda en önemli etken ünvanlarıdır.