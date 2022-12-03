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Giriş Tarihi: 3.12.2022 16:00

Doktor Sare Aydın'ın engel tanımayan hayatı

Doğuştan ortopedik engelli olan Dr. Sare Aydın'ın hayat yolculuğu engel tanımıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde onun hayatı 'yapamazsın, edemezsin' diyenlere tokat gibi bir yanıt. Tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık eğitimini de tamamlayan Dr. Sare Aydın, artık psikiyatrist. Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevincini 'Ben bugün uzman doktor oldum' diyerek paylaştı.

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Doktor Sare Aydın’ın engel tanımayan hayatı

Psikiyatri Araştırma Görevlisi olan Dr. Aydın kendisini "Elbette ki atom parçalamadım, yeni ilaç da bulmadım. Dünya için küçük ama benim için büyük bir mesele. Çünkü geçtiğim tüm basamaklarda kendimi kabullendirdim. Bunun için çok çabaladım. 'Kabullendirmek'. Bence bu kelimenin düşünülmesi için ideal bir gün" paylaşımında bulundu.

Tüm zorluklara rağmen Tokat Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olan Dr. Sare Aydın, Twitter'da tekerlekli doktor mahlasıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS'ta büyük bir başarı göstererek 15 bin doktor arasından 136. olmuştu.

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Doktor Sare Aydın'ın engel tanımayan hayatı
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