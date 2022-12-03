Doktor Sare Aydın’ın engel tanımayan hayatı

Psikiyatri Araştırma Görevlisi olan Dr. Aydın kendisini "Elbette ki atom parçalamadım, yeni ilaç da bulmadım. Dünya için küçük ama benim için büyük bir mesele. Çünkü geçtiğim tüm basamaklarda kendimi kabullendirdim. Bunun için çok çabaladım. 'Kabullendirmek'. Bence bu kelimenin düşünülmesi için ideal bir gün" paylaşımında bulundu.

Tüm zorluklara rağmen Tokat Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olan Dr. Sare Aydın, Twitter'da tekerlekli doktor mahlasıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS'ta büyük bir başarı göstererek 15 bin doktor arasından 136. olmuştu.