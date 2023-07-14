Doktor Sena’nın ölümü, ilçeyi yasa boğdu

Erzurum'da Salı günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Sena Akyüz, ilçe halkını yasa boğdu. Sabah saatlerinde Oltu ilçesinden görev yeri Şenkaya'nın Akşar Mahallesine gitmek üzere yola çıkan Burhan Akyüz yönetimindeki araç Oltu-Göle yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada Sena Akyüz hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü eşi Burhan Akyüz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Akyüz'ün aslen Irak Erbil'li olduğu ortaya çıktı. Tıp Fakültesi okumak için Kayseri'ye gelen Akyüz, ardından 5 yıl özel hastanede görev yaptı. Görev sırasında devlet hizmetine geçmek isteyen Doktor, verdiği dilekçeyle Erzurum'un Olur ilçesine tayin edildi. Olur'da 3 yıl görev yaptıktan sonra geçici görevlendirme ile ihtiyaçtan dolayı Şenkaya'nın Akşar Mahallesinde bulunan Aile Sağlık Merkezinde görevine devam etti. Son 1 yıldır Şenkaya'da görev yapan Akyüz, ilçe halkı tarafından çok sevilen bir doktordu. Kaza geçirdiği gün servise geç kalan Akyüz, eşiyle görev yerine gitmek için yola çıkmıştı.

SABAH'a konuşan Akşar Mahallesi Muhtarı Mustafa Aktürk; "Sena hocamız çok sevilen bir insandı. Geçici görevle gelmişti. Herkesin yardımına koşar, herkesi sabırla dinlerdi. Kimseyi geri çevirdiğini görmedim. Olayın olduğu gün hepimiz çok üzüldük. Hayat dolu, çalışma arkadaşları ve ilçe halkı tarafından çok sevilen, sayılan bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi. 45 yaşındaki Akyüz'ün 2 çocuğu vardı.