Doktor sevgiliye adli kontrol kararı

İstanbulKartal'da 26 yaşındaki hemşire Naile İlayda Ateş sevgilisiyle birlikte kaldığı 6. kattaki evinin salon camından düşerek hayatını kaybetti. Hemşire Ateş'in erkek arkadaşı diyetisyen doktor A.A. "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Olay sırasında evde olduğu belirlenen doktor ilk beyanında; "İlayda ile özel bir hastanede bir dönem beraber çalıştık. Daha sonra ben oradan ayrıldım. Ama İlayda aynı hastanede çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 2.5 aydır sevgiliyiz" dedi. Şüpheli diyetisyen doktor A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.