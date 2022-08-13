Haberler Yaşam Haberleri Doktorlar hastane yolunda kaza yaptı! 1 doktor öldü, 1’i doktor 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 13.8.2022 11:57 Son Güncelleme: 13.8.2022 12:07

Doktorlar hastane yolunda kaza yaptı! 1 doktor öldü, 1’i doktor 3 kişi yaralandı

Gümüşhane’nin Kelkit İlçesinde, aynı hastanede görev yaptığı arkadaşlarıyla birlikte mesaiye giden doktorun kullandığı araç karşı yönden gelen kamyona çarptı. Hastane yakınlarında meydana gelen feci kazada, doktor Burçin Şan hayatını kaybederken,1’i doktor 3 kişi ise yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Doktorlar hastane yolunda kaza yaptı! 1 doktor öldü, 1’i doktor 3 kişi yaralandı

Kelkit-Erzincan karayolunun Yenice Köyü mevkiinde meydana gelen kazada Yenice köyünden Erzincan istikametine ilerleyen Vahit Erden yönetimindeki kamyon karşı yöne geçmeye çalıştı. Kamyonun arkasında seyir halinde olan Kelkit Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Erkan Davarcı'nın kullandığı otomobil kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Erden ve kamyonda bulunan Derya Bulut ile otomobil sürücüsü Doktor Erkan Davarcı ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan doktor Davarcı'nın arkadaşı Göz Doktoru Burçin Şan'ın ise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Göreve yakın zamanda başladığı öğrenilen Adıyamanlı Göz Doktoru Burçin Şan'ın cansız bedeni Kelkit Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 1'i doktor 3 kişi Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü doktor Erkan Davarcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü Vahit Erden ve Derya Bulut'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Doktorlar hastane yolunda kaza yaptı! 1 doktor öldü, 1’i doktor 3 kişi yaralandı
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