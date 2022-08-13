Doktorlar hastane yolunda kaza yaptı! 1 doktor öldü, 1’i doktor 3 kişi yaralandı

Kelkit-Erzincan karayolunun Yenice Köyü mevkiinde meydana gelen kazada Yenice köyünden Erzincan istikametine ilerleyen Vahit Erden yönetimindeki kamyon karşı yöne geçmeye çalıştı. Kamyonun arkasında seyir halinde olan Kelkit Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Erkan Davarcı'nın kullandığı otomobil kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Erden ve kamyonda bulunan Derya Bulut ile otomobil sürücüsü Doktor Erkan Davarcı ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan doktor Davarcı'nın arkadaşı Göz Doktoru Burçin Şan'ın ise hayatını kaybetti.