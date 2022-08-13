Doktorlar hastane yolunda kaza yaptı! 1 doktor öldü, 1’i doktor 3 kişi yaralandı

Kelkit-Erzincan karayolunun Yenice Köyü mevkiinde meydana gelen kazada Yenice köyünden Erzincan istikametine ilerleyen Vahit Erden yönetimindeki kamyon karşı yöne geçmeye çalıştı. Kamyonun arkasında seyir halinde olan Kelkit Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Erkan Davarcı'nın kullandığı otomobil kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Erden ve kamyonda bulunan Derya Bulut ile otomobil sürücüsü Doktor Erkan Davarcı ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan doktor Davarcı'nın arkadaşı Göz Doktoru Burçin Şan'ın ise hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Göreve yakın zamanda başladığı öğrenilen Adıyamanlı Göz Doktoru Burçin Şan'ın cansız bedeni Kelkit Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 1'i doktor 3 kişi Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavine kaldırılarak tedavi altına alındı.