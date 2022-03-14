Doktorları rehin alıp döven zanlıya hapis cezası!

'DOKTORLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM'



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışkan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz etti. İtirazı değerlendiren hakimlik, Çalışkan'ın yakalanmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alınan Çalışkan, olaydan 2 gün sonra bu kez tutuklandı. Çalışkan hakkında Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cuma günü yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Çalışkan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mahkemede sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, son savunması istenen Çalışkan, "Doktorlardan özür diliyorum. Korktuğum için kapıyı kilitledim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Savunmanın ardından mahkeme başkanı, sanık hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'konut dokunulmazlığı'na ihlalden toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.